اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | شرطة أبوظبي تحذّر من إعلانات إلكترونية وهمية لبيع الحيوانات

0 نشر
أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذّر من إعلانات إلكترونية وهمية لبيع الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية، ويُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال، أو طلب تحويلها عبر شركات صرافة محلية وعالمية مرخصة بالدولة.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه الإعلانات الاحتيالية، بالتعاون مع أجهزة الشرطة ومساعدتهم في الإبلاغ عنها، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع في فخ الإعلانات الاحتيالية.

وأوضح أنه غالباً ما يستغل الجناة احتياجات الضحايا، أو رغبتهم في الحصول على خدمات عبر مواقع مزيفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا