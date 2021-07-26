الامارات | الطقس مغبر وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس مغبر وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر وقد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

وتكون الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية بسرعة 15 - 25 كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س. ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:01، والمد الثاني عند الساعة 02:15. والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.

ويكون بحر عمان خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني عند الساعة 23:17. والجزر الأول عند الساعة 17:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.

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