الامارات | شرطة دبي تتلقى 42 ألف مكالمة في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تتلقى 42 ألف مكالمة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العقيد تركي بن فارس، إن شرطة دبي تلقت 42 ألفاً و878 مكالمة، خلال عطلة عيد الأضحى (من 20 إلى 23 من الشهر الجاري)، بينها 37 ألفاً و422 مكالمة على الرقم (999)، و5456 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وأوضح أن مركز الاتصال استقبل 568 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و475 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني، التي طرح من خلالها المتعاملون استفسارات واقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وأجابوا عنها بشكل فوري، وبمهنية عالية.

وأضاف بن فارس أن إدارة مركز القيادة والسيطرة سجلت العديد من الحوادث المرورية التي تراوحت ما بين البسيطة والبليغة، نتيجة للقيادة بسرعة زائدة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، إضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بخط السير، مناشداً جميع السائقين ومستخدمي الطريق الابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة، وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خصوصاً في مناطق عبور المشاة، وفي الأحياء السكنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news