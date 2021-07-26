الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساؤل

تساءل متسوقون عن مدى سلامة الأوراق التي يقدمها بائعو العطور في المراكز التجارية، بعد رشها بأحد العطور لترويجها للزبائن، ويتم تسليمها لهم باليد، ويقوم الزبائن بشمها، مشيرين إلى حاجتهم لمعرفة إن كانت تلك الطريقة ناقلة للفيروسات، خصوصاً «كورونا».

إشارة

اشتكى سائقون من وجود مشكلة في الإشارة الضوئية الموجودة على تقاطع المدرسة الدولية الأميركية مع فندق هوليداي إن، في منطقة دبي فيستيفال سيتي. وقالوا إن الإشارة تسمح للمركبات بالسير في اتجاهات متعاكسة، مطالبين بالتحقق من احتمال وجود خطأ في برمجة الإشارة، إذ يتعرضون لاحتمال وقوع الحوادث المرورية بسبب ذلك.

مواقف

اقترح قراء زيادة عدد أجهزة مواقف المركبات التي تدرجها هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضمن خدمة المواقف المدفوعة محدودة النطاق، لافتين إلى أنهم يواجهون صعوبة في إيجاد مواقف لمركباتهم في بعض الأوقات.

احتيال

يتلقى متعاملون مكالمات ورسائل نصية احتيالية، تدعي أنها تمثل جهات رسمية، عبر تطبيق «بوتيم» الخاص بالمكالمات الصوتية والمرئية باستخدام الإنترنت، لافتين إلى أن الرسائل والمكالمات تطالبهم بتحديث البيانات وفقاً لضوابط صادرة عن المصرف المركزي، أو تحديث معلومات بطاقة الهوية الإماراتية.

تأمين

اشتكى متعاملون مع شركات تأمين من التأخر في تسوية المطالبات المتعلقة بتوفير مركبة بديلة، أو الحصول على مبلغ التعويض بالنسبة للسائقين المتضررين من الحوادث، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى استئجار مركبات على حسابهم الخاص خلال فترة الصيانة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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