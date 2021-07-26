الامارات | «طرق دبي» تُعَدِّلُ مواعيد تشغيل 3 من خطوط الفيري

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تُعَدِّلُ مواعيد تشغيل 3 من خطوط الفيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل في مواعيد تشغيل ثلاثة من خطوط الفيري، اعتباراً من أمس، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع، بما يتناسب والطلب على هذه الخدمة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لهذه الخطوط.

ويشمل التعديل على مواعيد خدمة فيري دبي ثلاثة خطوط، وسيكون كالتالي: سيكون موعد تشغيل الخط (FR1) (مارينا مول، قناة دبي المائية، الغبيبة وبالعكس) في الساعة 5:15 مساء بدلاً من الساعة 11:00 صباحاً والساعة 1:00 ظهراً والساعة 6:30 مساء، ولجميع الأيام. وسيكون موعد تشغيل الخط (FR3)، وهو خط رحلات سياحية من محطة الغبيبة، في الساعة 4:00 عصراً بدلاً من الساعة 5:00 مساء، ولجميع الأيام. وسيكون تشغيل الخط (FR4)، وهو خط رحلات سياحية من منطقة مارينا مول، في الساعة 4:00 عصراً والساعة 7:30 مساء بدلاً من الساعة 3:00 عصراً والساعة 5:00 مساء.

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