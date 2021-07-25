اختتام مسابقات "مهرجان ليوا للرطب"

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 17 التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 25 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة المشاريع والتخطيط في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن المهرجان يأتي كل عام تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى المحافظة على تراث دولة الإمارات وتطوير قطاع الزراعة، والدعم المتواصل للمهرجانات والفعاليات التراثية والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التي ساهمت في تطوير المهرجان عاما بعد عام حتى أصبحت الزراعة اليوم ثقافة راسخة لدى أبناء المجتمع. وأشار إلى أن مهرجان ليوا للرطب سجل نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحات المهرجان على مدار الأعوام السابقة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كوفيد - 19 .

وأضاف :" سجلت المسابقات المختلفة مشاركات متميزة من جميع مناطق إمارات الدولة قدمت أصنافا مميزة سواء من ناحية مسابقات الرطب أو الفاكهة". و أوضح أن مسابقتي ليوا والظفرة لنخبة الرطب شهدتا عشرات الأصناف من الرطب الفاخر من الإنتاج المحلي لمزارع دولة الإمارات فيما سجلت "مسابقة سلة فواكه الدار" عشرات الأصناف من الفواكه المميزة الأمر الذي يدعو اللجنة المنظمة إلى التوسع في مسابقاتها خلال الدورات القادمة. و نوه المزروعي إلى أن فعاليات هذا العام اقتصرت على 22 مسابقة للرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة والتي خصص لها 253 جائزة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8 ملايين و200 ألف درهم وامتدت المسابقات جميعها على مدار 8 أيام أقيمت على فترتين من 15 إلى 18 يوليو ومن 22 إلى 25 يوليو تخللها إجازة عيد الأضحى المبارك. وتوجه مدير المهرجان بالشكر والتقدير للإسهامات الكبيرة التي قدمها شركاء النجاح من مؤسسات وشركات وطنية من أجل إنجاح أهداف المهرجان، والذين بلغ عددهم 15 مؤسسة وطنية في مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي للمهرجان شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، وراعي التواصل المجتمعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والداعمين /دائرة البلديات والنقل- بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" - مستشفيات الظفرة، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة سيكيورتيك، شركة الفوعة، الاتحاد النسائي العام، الغدير للحرف الإماراتية/ والشريك الإعلامي قناة بينونة.

وأقيمت ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2021 بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 5 محاضرات افتراضية شارك فيها مهندسون زراعيون وخبراء في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية وتضمنت الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل والتمور، مكافحة آفات النخيل، أصناف النخيل التجارية، عمليات الحصاد والجني لنخيل التمر و أساسيات في زراعة أشجار الفاكهة. و أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب نتائج مزاينات رطب الخلاص والفرض ضمن الأشواط المفتوحة والأشواط المخصصة لمزارع منطقة العين والتي خصصت لها نحو مليون و686 ألف درهم جوائز نقدية موزعة على 80 جائزة ضمن 4 مزاينات، منها 25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص /الشوط المفتوح/، و25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض /الشوط المفتوح/، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين. و أسفرت مزاينة رطب الخلاص /الشوط المفتوح/ عن فوز نصيب أحمد حمد دمينه المنصوري بالمركز الأول وحل بالمركز الثاني عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي وفي المركز الثالث سيف بخيت سيف مرشد المرر و المركز الرابع عيسي فارس سعيد المزروعي و المركز الخامس مبارك سالم سعيد المنصوري. و سجلت مزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين فوز علي سعيد حمودة خميس العرياني بالمركز الأول وبالمركز الثاني سلطان سعيد محمد سلطان العرياني و المركز الثالث أحمد خميس حمودة خميس العرياني و المركز الرابع عبدالله مبارك حميد عيه الشامسي و المركز الخامس مبارك محمد مفتاح الشامسي. و في مزاينة رطب الفرض /الشوط المفتوح/ فازت "قماشة سيف بطي المزروعي" بالمركز الأول، وفي المركز الثاني ورثة المرحوم علي مصبح الكندي، وفي المركز الثالث روضة مبارك مسباح المرر، والمركز الرابع مبارك سالم سعيد المنصوري، والمركز الخامس عفراء محمد خلفان الهاملي. وفي مزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين فاز علي سعيد حمودة خميس العرياني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني عبدالله مبارك حميد عيه الشامسي، وفي المركز الثالث خليفة بطي محمد خليفة الشامسي، والمركز الرابع مطر علي مفتاح محمد الشامسي، والمركز الخامس سعيد حموده خميس العرياني.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب أسماء الفائزين في مسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث /محاضر الشرقية والمحاضر الغربية في مدينة ليوا، ومزارع مدن الظفرة/ وتقدم الفائزين في فئة المحاضر الشرقية " ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر" و المركز الأول و في المركز الثاني "مريم علي محمد المنصوري"، وذهب المركز الأول في فئة المحاضر الغربية إلى "عيسي فارس سعيد المزروعي"، والمركز الثاني "قماشة سيف بطي المزروعي" فيما حصد المركز الأول في فئة مدن الظفرة "خليفه سهيل علي ربيع المزروعي"، وفي المركز الثاني "محمد خلفان محمد سويح المزروعي"، حيث تم نشر النتائج على حسابات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية "تراثنا". و سجلت مسابقة ليوا لنخبة الرطب تقدم "صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي" ليظفر بالمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى "ميرة على مرشد المرر"، وفي المركز الثالث "سيف صياح سالم طماش المنصوري "، وفي المركز الرابع "سلمى مصبح الكندي المرر "، وفي المركز الخامس "مبارك سالم سعيد المنصوري ". و في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب ذهب المركز الأول إلى "ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر" والمركز الثاني إلى "عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي"، والمركز الثالث إلى "أحمد سيف محمد الفلاسي"، والمركز الرابع إلى "سعيد سالم جابر سعيد المنصوري"، والمركز الخامس" إلى محمد أحمد دمينه المنصوري".









