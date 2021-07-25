حملة توعية للحفاظ على المظهر العام في مصفح

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم مركز بلدية مصفح التابع لبلدية مدينة أبوظبي حملة عن بُعد في مصفح الصناعية لتوعية أصحاب الشركات والملاك والمستثمرين وأفراد المجتمع بالآثار السلبية لترك وتكديس الأثاث المستعمل أمام المحلات وتخزين المواد في الأماكن غير المخصصة لها على المظهر العام وصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وهدفت الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بضرورة وأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام، وتقديم خدمات مجتمعية وتوعوية متنوعة للحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، وكذلك تعزيز التواصل بين البلدية وكافة شرائح وأفراد المجتمع.

وشهدت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر حسابات البلدية على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، لحث الجمهور على الاهتمام بالمظهر العام والحفاظ عليه من تكديس الأثاث المستعمل على الأرصفة وأمام المحلات التجارية وفي الساحات العامة، والتوعية بأهمية الامتثال للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، وضرورة التخلص من المواد وتخزين الأثاث المستعمل بالطرق الصحيحة والمعتمدة، كما تضمنت إرسال الكثير من الرسائل النصية القصيرة لتوعية الفئات المستهدفة.