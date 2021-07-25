تعرف إلى توقعات الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار. الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 16:01 والمد الثاني عند 02:15 ..والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06 . بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:44 والمد الثاني عند الساعة 23:17 .. والجزر الاول عند الساعة 17:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:40 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

أبوظبي 46 35 55 15دبي 45 32 55 10الشارقة 44 33 55 10عجمان 42 34 60 15أم القيوين 42 33 60 15رأس الخيمة 40 34 60 15الفجيرة 46 33 80 20العين 45 33 55 10ليوا 47 23 55 15الرويس 44 32 55 15السلع 44 31 45 15دلما 41 33 75 20طنب الكبرى 41 31 75 20طنب الصغرى 41 31 75 20أبو موسى 41 31 75 20 .









