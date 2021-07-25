الامارات | 10 مدارس جديدة في دبي.. 8 منها رسومها بيــن 14.5 ألفاً و97 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مدارس جديدة في دبي.. 8 منها رسومها بيــن 14.5 ألفاً و97 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 10 مدارس خاصة جديدة لميدان التعليم في الإمارة، موضحةً عبر موقعها الإلكتروني أن الرسوم السنوية الدراسية للمدارس الجديدة تراوح بين 14.5 ألفاً و97 ألف درهم، لا تتضمن أي رسوم خدمية أخرى (مثل رسوم الكتب والزّي المدرسي والمواصلات).

ورصدت «الإمارات اليوم» تفاوتاً في رسوم المدارس الجديدة، إضافة إلى الاختلاف في قيمة رسوم الفصول الدراسية، إذ تبدأ الرسوم الدراسية لمدرسة «آر جي إس جيلفورد» ذات المنهاج البريطاني، في منطقة مدينة دبي الرياضية، من 75 ألف درهم لـ«أولى رياض أطفال»، وترتفع لتصل إلى 97 ألف درهم للسنة السادسة، فيما تبدأ الرسوم الدراسية لمدرسة «التفاحة» العالمية الأهلية، في منطقة الكرامة، المطبقة للمنهاج البريطاني، من 14.5 ألف درهم لـ«أولى رياض أطفال»، وترتفع إلى 21 ألفاً للسنة الـ13.

وتبدأ رسوم مدرسة «بيس الحديثة البريطانية»، ذات المنهاج البريطاني، في منطقة الراشدية، بـ17.5 ألف درهم لـ«أولى روضة»، وترتفع لتبلغ 29.5 ألف درهم للسنة الـ13.

وتبدأ الرسوم الدراسية لكل من مدرسة DUBAI SCHOOLS CORPORATION، ذات المنهاج الأميركي، في منطقة البراحة، ورسوم مدرسة Dubai Schools Corporation L.L.C Mirdif، ذات المنهاج الأميركي، في منطقة مردف، بـ29.9 ألف درهم لـ«أولى رياض أطفال»، وترتفع لتبلغ 66 ألف درهم للصف الـ12 في المدرستين.

وتبدأ رسوم مدرسة «سيدار» التي تطبق المنهاج البريطاني، في منطقة «الورقاء1»، من 25.2 ألف درهم لـ«أولى روضة»، وترتفع لتبلغ 47.9 ألف درهم للسنة الـ13.

وتبدأ الرسوم الدراسية لمدارس «الإمارات الوطنية - دبي»، المطبقة لمنهاج البكالوريا الدولية، في منطقة «الخوانيج 1»، من 25 ألف درهم لـ«أولى رياض أطفال» ثم ترتفع لتبلغ 55 ألف درهم للصف الـ12.

وتبدأ الرسوم الدراسية للمدرسة «الأسترالية الدولية - دبي»، ذات المنهاج الأسترالي، في منطقة «البرشاء2»، من 52 ألف درهم لـ«أولى روضة»، ثم ترتفع لتبلغ 63 ألف درهم للصف الخامس.

ولم يذكر موقع الهيئة الرسوم الدراسية للمدرستين المتبقيتين.

وذكرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن الطاقة الاستيعابية للمدارس الـ10 الجديدة تقدر بـ14 ألفاً و671 مقعداً دراسياً، ما سيدعم منظومة التعليم المدرسي الخاص في الإمارة، ويوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات الطلبة وقطاع التعليم وأولياء الأمور، إذ تضيف مناهج دراسية جديدة، من بينها المنهاج الأسترالي، الذي سيُقدم في دبي للمرة الأولى بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وتشمل المدارس الجديدة، التي أكدت جاهزيتها لدخول الخدمة مع انطلاق العام الدراسي المقبل: مدرسة «رويال جرامر جيلفورد» (آر جي إس جيلفورد)، التي سيكون افتتاح فرعها في دبي الأول لها في الإمارات، وهي إحدى أعرق مدارس المناهج المستقلّة في المملكة المتحدة، ويعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 500 عام، ليصل بذلك إجمالي عدد فروع المدارس الدولية الخاصة في دبي إلى سبعة فروع.

وستتوزع المدارس الخاصة الجديدة في تسع مناطق بدبي، هي: «الورقاء 1»، وسيتي ووك، ومردف، وتلال الغاف، والبرشاء، والكرامة، والخوانيج، وند الشبا، والراشدية.

وستطرح خيارات متنوعة لأولياء الأمور ضمن أربعة مناهج تعليمية، هي: البريطاني، والأميركي، والبكالوريا الدولية، إضافة إلى المنهاج الأسترالي في دبي، ما يشكل إضافة نوعية إلى الخيارات التعليمية المتوافرة في الإمارة.

وبلغ عدد المدارس الخاصة الجديدة التي انضمت إلى التعليم المدرسي الخاص في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، 25 مدرسة، كما سجَّلت المدارس الخاصة ارتفاعاً في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 2.6% في الفترة بين نوفمبر 2020 وفبراير من العام الجاري، بحسب إصدار الربيع من التقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

• المدارس الجديدة تطبّق منهاجاً بريطانياً وأميركياً وأسترالياً والبكالوريا الدولية.

• الطاقة الاستيعابية للمدارس الجديدة تقدر بـ14 ألفاً و671 مقعداً.

• المنهاج الأسترالي سيُقدم للمرة الأولى في دبي بدءاً من العام الدراسي المقبل.

• 25 مدرسة انضمت إلى التعليم المدرسي الخاص في دبي، خلال ثلاث سنوات.

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