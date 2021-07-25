الامارات | «إسعاف دبي» يناقش توطين «الطب الطارىء»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» يناقش توطين «الطب الطارىء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح مجلس إدارة مؤسسة دبي للإسعاف خلال اجتماعه الأول للعام الجاري 2021 عددا من المواضيع والمبادرات التي من شأنها إسعاد موظفي «إسعاف دبي»، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للعاملين في خط الدفاع الأول.

واطلع المجلس خلال اجتماعه الذي عقد بمقر مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف برئاسة رئيس مجلس الإدارة عوض صغير الكتبي على التقارير حول استمرارية إنتاجية الخدمات و العمليات والإجراءات خلال فترة العمل عن بعد و إنجازها.

كما ناقش المجلس حزمة من المبادرات الخاصة بإسعاد خط الدفاع الأول تتضمن التأمين الصحي للمسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف، وتعليم أبناء خط الدفاع الأول من موظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وأثر ذلك على رفع مستوى الرضى الوظيفي لديهم.

وفي مجال توطين «الطب الطارىء» استعرض المجلس إجراءات استقطاب طلبة دارسين في مجال طب الطوارئ ومميزات المنحة الدراسية التي توفرها المؤسسة لهم والتحديات التي يمكن أن تكون عائقا في استقطاب عدد أكبر من المتخصصين في المجال والحلول التي يمكن أن تحول تلك التحديات لفرص نجاح.

كما استعرض المجلس التقرير الخاص بالمطالبات التأمينية لحوادث السير، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مع شركائها الاستراتيجيين للوصول لحلول أفضل وأسرع من الربط الإلكتروني.

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