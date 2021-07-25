الامارات | الطقس المتوقع غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 16:01 والمد الثاني عند 02:15 ..والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:44 والمد الثاني عند الساعة 23:17 ..والجزر الاول عند الساعة 17:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.

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