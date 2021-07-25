"طرق دبي" تعدل مواعيد تشغيل 3 من خطوط الفيري اعتباراً من اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل في مواعيد تشغيل /3/ من خطوط الفيري اعتبارا من اليوم في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع بما يتناسب والطلب على هذه الخدمة بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لهذه الخطوط. ويشمل التعديل على مواعيد خدمة فيري دبي ثلاثة خطوط وسيكون كالتالي: سيكون موعد تشغيل الخط /FR1/ /مارينا مول، قناة دبي المائية، الغبيبة وبالعكس/ في الساعة /5:15/ مساء بدلا من الساعة /11:00/ صباحا والساعة /1:00/ ظهرا والساعة /6:30/ مساء ولجميع الأيام. وسيكون موعد تشغيل الخط /FR3/، وهو خط رحلات سياحية من محطة الغبيبة، في الساعة /4:00/ عصرا بدلا من الساعة /5:00/ مساء ولجميع الأيام. وسيكون تشغيل الخط /FR4/، وهو خط رحلات سياحية من منطقة مارينا مول، في الساعة /4:00/ عصرا والساعة /7:30/ مساء بدلا من الساعة /3:00/ عصرا والساعة /5:00/ مساء.