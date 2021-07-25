شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات إلكترونية وهمية لبيع الحيوانات الأليفة

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حذرت شرطة أبوظبي من الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي "وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية ويُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه الإعلانات الاحتيالية بالتعاون مع اجهزة الشرطة ومساعدتهم في الابلاغ عنها وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع في فخ الإعلانات الاحتيالية.

وأوضح أنه مع الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي تزداد أساليب النصب والاحتيال وغالباً ما يستغل الجناة احتياجات الضحايا أو رغبتهم في الحصول على خدمات أو سلع معينة وبأسعار تنافسية، عبر مواقع مزيفة ليس لديها مقرات داخل الدولة أو في أستخدام أرقام هواتف غير موثوق فيها، مضيفاً أنه تم تسجيل عدد من القضايا ذات الصلة.

وحث الجمهور في حالة التعرض لحالات النصب والاحتيال التوجه إلى أقرب مركز شرطة والتواصل مع خدمة أمان التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة عند الشك بمحاولة تصيد الضحايا، على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.