الامارات | شرطة الشارقة تُنجز ‏1963 معاملة في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تُنجز ‏1963 معاملة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إنجاز ‏1963 معاملة، خلال الفترة من 19 حتى 23 يوليو الجاري، عبر مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، وقنواتها الذكية، وتنوعت المعاملات ما بين خدمات شرطية، وخدمات مرورية، وخدمات المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وأكد رئيس قسم السعادة بشرطة الشارقة النقيب أحمد حسن المطروشي أن المعاملات التي أنجزتها مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الإمارة، والبالغ عددها 16 مركزاً، جسدت الدور الكبير الذي يقوم به موظفو القيادة العامة، في إسعاد المتعاملين من مواطنين ومقيمين، بما يدعم توجهات وأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح النقيب المطروشي أن إجمالي المعاملات التي أنجزت خلال العطلة بلغ ‏1963 ‏معاملة، منها 1433 معاملة ذكية عبر تطبيقات شرطة الشارقة الذكية، ‏و530 معاملة أُنجزت حضورياً في مراكز إسعاد المتعاملين، مثنياً على جهود ودور موظفي المراكز، كونهم الواجهة الأمامية لشرطة الشارقة، التي تعتبر الأهم في استقبال وإسعاد المتعاملين، بالصورة التي تعكس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بكل سهولة ويسر.

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