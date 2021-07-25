الامارات | وفاة سيف بن علي الجروان وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الأسبق

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيف بن علي الجروان وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الأسبق والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الأسبق سيف بن علي الجروان.

الراحل من مواليد إمارة رأس الخيمة شغل منصب مدير بلدية رأس الخيمة وعمل سفيراً في عدد من الدول العربية، كما تم تعيينه وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية بين الأعوام 1979 و1990 ووزيراً للاقتصاد والتجارة عام 1983. ومثل الجروان الدولة في العديد من المؤتمرات العربية والإسلامية والعالمية وتم اختياره الشخصية الرائدة في العمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت في نوفمبر 2010.

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