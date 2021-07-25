«صحة» تفتتح عيادات تخصصية إضافية أيام السبت

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن افتتاح عيادات تخصصية إضافية في أيام السبت عبر الخدمات العلاجية الخارجية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفيات الظفرة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية. وستوفر العيادات التخصصية الجديدة أيام السبت وسيلة إضافية تتيح للمرضى إدارة رحلاتهم العلاجية بصورة أفضل، وستقدم هذه العيادات خدمات: طب الأطفال، التوليد وأمراض النساء، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض القلب، الطب النفسي، طب الأسنان، العيون، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الجلدية، والتغذية. وأكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في «صحة» حرصهم المتواصل على الارتقاء بمعايير الجودة وتسهيل الوصول السلس إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في أي وقت ومكان، معرباً عن فخرهم في «صحة» بتجاوبهم الدائم مع عملائهم، ومراعاة ملاحظاتهم ضمن عملياتهم وخدماتهم. ولفت إلى أنه بناءً على نتائج استبيان تجربة المريض الذي أجرته «صحة» مؤخراً، تبين أن معظم المرضى يلجأون إلى تأجيل مواعيد حصولهم على خدمات الرعاية الصحية خلال أيام الأسبوع نتيجة لساعات العمل الطويلة، ونزولاً عند رعبة المتعاملين مع منشآت «صحة» وللتسهيل عليهم قررت افتتاح عدد من العيادات يوم السبت لتتيح للمرضى المرونة في زيارة منشآتهم الصحية المفضلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وستفتح عيادات الخدمات العلاجية الخارجية في «صحة» أيام السبت بين الساعة 7:00 صباحاً والساعة 10:00 ليلاً في كل من مركز البطين الصحي، مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، مركز المشرف التخصصي للأطفال، مركز المقطع الصحي، مركز مدينة خليفة الصحي، مركز الباهية الصحي، مركز مدينة محمد بن زايد، مركز بني ياس الصحي، مركز الهيلي الصحي، مركز المويجعي الصحي، مركز الجاهلي الصحي، مركز الشويب الصحي، مركز اليحر الصحي، مركز نعمة الصحي، مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز الطوية التخصصي للأطفال. وأعلنت مستشفيات الظفرة أيضاً عن افتتاح عيادات مسائية لتلبية احتياجات المرضى، وإتاحة مزيد من الخيارات أمامهم في الأوقات التي تناسبهم بعد ساعات عملهم اليومية، إذ ستفتح عيادة طب الأسنان في مستشفى مدينة زايد بين الساعة 11:00 صباحاً والساعة 7:00 مساءً، في حين ستفتح عيادة الأسنان في مستشفى غياثي من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 6:00 مساءً، وعيادات الطب الداخلي وطب الأطفال فيها من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً. وفي التوقيت نفسه، ستفتح عيادات الطب الداخلي وطب الأطفال وأمراض النساء والتوليد وطب الأسنان في مستشفى السلع، وكذلك عيادات الطب الداخلي وطب الأطفال في مستشفى المرفأ، وعيادة الطب العام في مستشفى ليوا، وعيادات الطب الداخلي وطب الأطفال وأمراض النساء والتوليد في مستشفى دلما، وعيادات طب الأسرة وطب الأطفال في مركز الظفرة لطب الأسرة. وفي مدينة الشيخ خليفة الطبية، ستقدم عيادات أيام السبت خدماتها المتعلقة بطبّ أمراض الدم والأورام للأطفال، والأمراض العصبية للأطفال، وأمراض الكلى وأمراض القلب للأطفال، وعيادة المسالك البولية، بين الساعة 10:00 صباحاً والساعة 2:00 ظهراً، في حين ستفتح عيادات أيام السبت في مدينة الشيخ شخبوط الطبية لأمراض النساء والولادة من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً، وعيادات أمراض الدم والأورام بين الساعة 8:00 صباحاً والساعة 5:00 مساءً. ويُمكن للمرضى حجز مواعيدهم من خلال مركز اتصال «صحة» على الرقم 80050، أو عبر تطبيق «صحة» أو قناة «واتساب» للأعمال التي أطلقتها «صحة» مؤخراً على الرقم 02 410 2200.