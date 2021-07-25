أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنظم محاضرات توعوية افتراضية في مهرجان ليوا للرطب

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتستمر فعالياته لغاية 25 يوليو الجاري.

وتنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية محاضرات توعوية افتراضية حول زراعة النخيل والفواكه والحمضيات وكيفية العناية بها وتعريفهم بأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى التعريف بجهود الهيئة للسيطرة على آفات النخيل وتطبيق برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات بطرق بيئية آمنة والرد على استفسارات الجمهور بشأن كافة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الحيوي .

وتحرص على دعم وتطوير صناعة التمور في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص حيث تتبنى الهيئة حزمة من الخطط والبرامج الهادفة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على زراعة الأنواع المجدية والمطلوبة من أشجار الفواكه والحمضيات وزيادة نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي خصوصا بعد أن أثبتت نجاحها في مختلف أنحاء الإمارة كما أن الهيئة حريصة على تقديم المشورة الفنية والخدمات الإرشادية اللازمة للمزارعين وبناء قدراتهم بجانب تعزيز كفاءة برامج الدعم والتنمية الزراعية لتحقيق الاستدامة وتعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات.

وتعمل الهيئة على توصية المزارعين دائماً على أهمية الحفاظ على الموارد المائية وتوعيتهم على ضرورة ترشيد استهلاك المياه واتباع أفضل النظم والممارسات الزراعية في ري المحاصيل للحد من هدر المياه واستنزاف المياه الجوفية. كما تحرص على تقديم خدمات متكاملة للعناية بمزارع النخيل وتحسين جودة الإنتاج ومكافحة الآفات التي تهدد أشجار النخيل بطرق بيئية آمنة.

إعلان نتائج مسابقات الشيشي والمانجو والتين وسلة فواكه الدار

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب بدورته 17 ، عن أسماء الفائزين في مزاينة رطب الشيشي ومسابقات الليمون والتين وسلة فواكه الدار، والتي شهدت مشاركات واسعة من مزارع دولة الإمارات، فيما يستأنف المهرجان مسابقاته يوم الخميس القادم 22 يوليو الجاري.

وأسفرت مزاينة رطب الشيشي، التي خصص لها 15 جائزة بقيمة بلغت 397 ألف درهم، عن فوز سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول - الحومانة، والمركز الثاني علي عبيد سعيد الخميري الزعابي - أبوظبي، والمركز الثالث معلا علي مرشد خميس المرر - سيح الخير، المركز الرابع خليفه محمد فريح هلال القبيسي – سيح الخير، المركز الخامس مريم مبارك مصباح المرر - الرمله الشرقية.

وفي مسابقة الليمون المحلي، خصص 10 جوائز بقيمة إجمالية بلغت 117 ألف درهم، وقد فاز بالمركز الأول خالد سيف راشد الرايحي العليلي - فلج المعلا، وفي والمركز الثاني محمد الفندي غانم عطيش المزروعي – المارية الغربية، والمركز الثالث محمد علي مرشد المرر – مدينة زايد، المركز الرابع عبيد علي مرشد خميس المرر - مدينة محمد بن زايد، المركز الخامس سعيد راشد سلطان احمد الهاملي - شاه .

وسجلت مسابقة الليمون المنوع (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، فوز بالمركز الأول سعيد راشد مبارك رباعي المنصوري - الوهيدة شرق، وفي المركز الثاني سعيد فاضل سعيد محمد الهاملي - أبوظبي، والمركز الثالث سعيد علي عبيد علي الحفيتي - السيجي، المركز الرابع علي عتيق محمد عطشان الهاملي - الرقيعة، المركز الخامس شمه محمد صلهام المزروعي - القريب.

وفي مسابقة التين الأحمر(10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، ذهب المركز الأول إلى حارب محمد غنام فجر الهاملي - سيح الخير، وفي والمركز الثاني خالد ضيدان محمد صلهوم القبيسي -تماني، والمركز الثالث عبدالله حاضر خميس سيف العميمي - سيح الخير، المركز الرابع عبدالله راكان مكتوم احمد القبيسي - سيح الخير الجديد، المركز الخامس احمد محمد جريو الفلاحي - شعبية الهوامل.

وأسفرت مسابقة التين الأصفر (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، عن تقدم سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري - مروان ليحصد المركز الأول، وفي والمركز الثاني عبدالله راكان مكتوم احمد القبيسي - سيح الخير الجديد، والمركز الثالث حارب محمد غنام فجر الهاملي - سيح الخير، المركز الرابع ورثة / سلطان عبيد هياي المنصوري - مزيرعة الجديدة، المركز الخامس هلال خميس سعيد عوضه المريخي المريخي - سيح الخير الجديد.

وتوزعت جوائز مسابقة سلة فواكه الدار على النحو التالي: المركز الأول علي عتيق محمد عطشان الهاملي، المركز الثاني شليويح مطر سيف حمدان المنصوري، المركز الثالث سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي، وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت جوائز ثلاث للمسابقة بقيمة 400 ألف درهم، بواقع 200 ألف درهم للمركز الأول، 120 ألف درهم للمركز الثاني، 80 ألف درهم للمركز الثالث.

استئناف مسابقات المهرجان بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

يستأنف مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، مسابقاته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك يوم الخميس 22 يوليو الجاري، مع استلام مشاركات المسابقات حسب اليوم المقرر ضمن الجدول المعلن عنه سابقاً، من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً.

وسيشهد اليوم الخامس (22 يوليو الجاري) إقامة مزاينة رطب الخنيزي وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، مزاينة رطب بومعان (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، مسابقة أجمل مخرافة رطب (10 جوائز بقيمة 54 ألف و500 درهم)، وفي اليوم السادس (23 يوليو) ستقام مزاينات رطب الخلاص (شوط مفتوح) وخصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين (25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم)، رطب الفرض (شوط مفتوح) وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، رطب الفرض المخصصة لمزارع منطقة العين (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم).

وستقام في اليوم السابع (24 يوليو) مسابقة ليوا لنخبة الرطب، والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل 15 نوع مختلف من الرطب ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كيلوغرام، أما اليوم والأخير في المهرجان بتاريخ 25 يوليو الجاري، فسيشهد مسابقة الظفرة لنخبة الرطب والتي خصص 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل 20 نوع مختلف من الرطب ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كيلوغرام.