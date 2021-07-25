مهرجان ليوا للرطب يستأنف مسابقاته.. واستقبال المشاركات صباح غدٍ الخميس

يستأنف مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، مسابقاته بعد توقفه لثلاثة أيام بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ويبدأ استقبال مشاركات المتسابقين يوم غدٍ الخميس 22 يوليو الجاري من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً، وذلك في موقع المهرجان بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، فيما تستمر المسابقات لغاية 25 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتشهد الأيام الأربعة القادمة من 22 ولغاية 25 يوليو القادم 10 مسابقات خصص لها 168 جائزة، موزعة على مزاينات رطب الخنيزي وبومعان والخلاص (شوط مفتوح) والخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين والفرض (شوط مفتوح) والفرض المخصصة لمزارع منطقة العين وليوا لنخبة الرطب والظفرة لنخبة الرطب، بالإضافة إلى مسابقة أجمل مخرافة رطب وإعلان نتائج المزرعة النموذجية (المحاضر الشرقية، المحاضر الغربية، مدن الظفرة).

وسيشهد يوم الخميس (22 يوليو الجاري) إقامة مزاينة رطب الخنيزي وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، مزاينة رطب بومعان (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، مسابقة أجمل مخرافة رطب (10 جوائز بقيمة 54 ألف و500 درهم).

أم يوم الجمعة (23 يوليو) ستقام مزاينات رطب الخلاص (شوط مفتوح) وخصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين (25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم)، رطب الفرض (شوط مفتوح) وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، رطب الفرض المخصصة لمزارع منطقة العين (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم).

وستقام في يوم السبت (24 يوليو) مسابقة ليوا لنخبة الرطب، والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل 15 نوع مختلف من الرطب ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كيلوغرام.

أما اليوم الأحد (25 يوليو الجاري)، فسيشهد مسابقة الظفرة لنخبة الرطب والتي خصص 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل 20 نوع مختلف من الرطب ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كيلوغرام، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بمسابقة المزرعة النموذجية.

ويحظى المهرجان بدعم ورعاية شركاء النجاح من مؤسسات وطنية، وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي للمهرجان شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، وراعي التواصل المجتمعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والداعمين (دائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - مستشفيات الظفرة، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة سيكيورتيك، شركة الفوعة، الاتحاد النسائي العام، الغدير للحرف الإماراتية) والشريك الإعلامي قناة بينونة.

وكانت فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته 17 انطلقت يوم 15 يوليو الجاري، واقتصرت على مسابقات الرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة، وبدون زوار حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين في ظل الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وتقوم اللجنة المنظمة لـ "مهرجان ليوا للرطب" بتطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على المشاركين واللجان المشرفة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بإمارة أبوظبي، حيث يتوجب على المشاركين ابراز شهادة تطعيم كوفيد – 19 مع إبراز نتيجة سلبية عبر تطبيق الحصن بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وسيتم استلام المشاركات وفق مسار خاص للسيارات يمر بعدة مراحل، ويتم التواصل بين المشارك والعاملين عبر مكبرات الصوت وبوجود عازل زجاجي.