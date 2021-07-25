7 آثار إيجابية لـ«نوابغ الفضاء العرب»

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

أكمل القطاع الفضائي لدولة الإمارات، عاماً كاملاً منذ الإعلان عن برنامج نوابغ الفضاء العرب، والذي يعد البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربياً، والذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، حيث ساهم البرنامج منذ إطلاقه في تحقيق 7 آثار إيجابية لبرنامج الفضاء الإماراتي.

يهدف البرنامج إلى احتضان ورعاية نخبة علمية متميزة من النوابغ العرب وأصحاب المواهب والكفاءات العلمية من شباب وشابات الوطن العربي، لإعدادهم وتدريبهم في مجال علوم الفضاء وتقنياته للمساهمة بخبراتهم وابتكاراتهم في رفد القطاع الفضائي في المنطقة والاستفادة من الآفاق المهنية والعلمية غير المحدودة لهذا القطاع في المستقبل، وتعزيز توجه مجتمعاتهم وأوطانهم لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وشهد العام الجاري، اختيار 10 فائزين للانضمام إلى الدورة الأولى من برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، ضمن مسار المواهب والذي يوفر فرصة للنوابغ من طلبة المدارس في الوطن العربي للتعرف أكثر على مجال الفضاء وعلومه وتقنياته، مما يساهم بشكل كبير في صقل مواهبهم وتهيئتهم وتوجيههم للدخول في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى مسار الدراسات العليا والذي يتيح فرصة للطلبة العرب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا لدراسة علوم وتقنيات الفضاء عبر تقديم منح تعليمية للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في جامعة الإمارات.

وشملت الآثار الإيجابية للبرنامج، ترسيخ مكانة الإمارات الفضائية وريادتها الإقليمية، من خلال الانتقال من الأهداف المعرفية لبرنامج الفضاء الوطني محلياً نحو تعميم هذه الأهداف العلمية إلى العالم العربي، وبناء كوادر عربية فضائية قادرة على قيادة المشاريع الفضائية المستقبلية، والحفاظ على استدامة ونمو قطاع الفضاء في المنطقة عبر إيجاد منظومة طويلة المدى من العناصر ذات الكفاءة والقدرة على الاستمرار في المهام الفضائية، إضافة إلى نشر حب العلوم والمعرفة لدى الأجيال العربية الناشئة وإلهامهم نحو الانتقال للتخصصات العلمية ذات الارتباط بعلوم الفضاء.

الدبلوماسية الفضائية

تضمنت الآثار الإيجابية للبرنامج، بناء علاقات علمية ومعرفية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الفضائية العلمية، وترسيخ منظومة العمل العربي المشترك نحو تحقيق المزيد من المشاريع الموحدة مستقبلاً، إضافة إلى تعزيز التنافسية الإيجابية، والتي ترفد القطاعات بالمزيد من الأفكار الابتكارية الجديدة المضافة للقطاع الفضائي في الدولة.

ويقدم برنامج نوابغ الفضاء العرب قائمة مزايا خاصة للمواهب والكفاءات العلمية العربية التي تنضم إليه، تشمل توفير تدريب متخصص لهم في علوم وتكنولوجيا الفضاء ضمن أعلى المعايير العلمية في العالم، وإقامة في دولة الإمارات مغطاة التكاليف، والحصول على منح تعليمية وحوافز مالية، والمساهمة في بناء مجموعة أقمار اصطناعية متقدمة في الإمارات، وتوفير فرص مهنية مستقبلية لهم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة مع الفرق البحثية والعلمية الإماراتية في عدد من البرامج والمشاريع الخاصة بتكنولوجيا الفضاء في الدولة.