بالتعاون مع الهلال.. الأرشيف الوطني يطلق «يداً بيد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أطلق الأرشيف الوطني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر مبادرة «يداً بيد»، التي تفتح أمام موظفي الأرشيف الوطني باب المشاركة في العمل التطوعي المؤسسي بمشاريع ومبادرات هيئة الهلال الأحمر.

تأتي المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها الأرشيف الوطني وضمن جهوده في مجال العمل الخيري والإنساني، وتأكيداً منه على أهمية ثقافة العمل التطوعي في تعزيز التنمية المستدامة.

وأعلن عدد كبير من الموظفين استعدادهم للتطوع في هذه المبادرة والمشاركة في مشاريع هيئة الهلال الأحمر، وأكدوا جاهزيتهم للمشاركة حرصاً منهم على دعم المجتمع ومساندته وتلبية الاحتياجات الملحة، وخدمة قضايا المجتمع على الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. ويشجع الأرشيف الوطني العمل التطوعي الذي يمكّن من الاستفادة من مؤهلات الموظفين وإمكانياتهم في المشروعات والمبادرات التي تطلقها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.