الامارات | محمد بن راشد: بناء حياة لأجيال جديدة أعظم وأنبل هدف لحياتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: بناء حياة لأجيال جديدة أعظم وأنبل هدف لحياتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن معركة البناء والتنمية هي المعركة الحقيقية، وأن بناء الوطن والإنسان هو أكبر وأعظم هدف في الحياة، فبناء حياة لأجيال جديدة هو أكبر وأعظم وأنبل هدف لحياتنا.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» ضمن وسم (#علمتني_الحياة): «علمتني الحياة.. أن لا تشغلني الحياة بمعاركها الجانبية عن معركتنا الكبرى الحقيقية.. معركة البناء والتنمية.. بناء الوطن معركة.. بناء الإنسان ملحمة.. بناء حياة لأجيال جديدة هو أكبر وأعظم وأنبل هدف لحياتنا.. وما سوى ذلك تفاهات تشغلنا عن معركتنا الحقيقية».

نائب رئيس الدولة:

• «علمتني الحياة أن لا تشغلني الحياة بمعاركها الجانبية عن معركتنا الكبرى الحقيقية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news