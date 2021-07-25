الامارات | «مناطق صناعية آمنة» للوقاية من مسببات الحرائق

شكرا لقرائتكم خبر عن «مناطق صناعية آمنة» للوقاية من مسببات الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية منطقة الظفرة البرنامج التوعوي الصيفي «مناطق صناعية آمنة»، لتعزيز الوعي لدى العاملين في المناطق الصناعية للوقاية من مسببات الحرائق ومخاطر الإجهاد الحراري خلال موسم الصيف.

وتستهدف الحملة التي تُقام تحت شعار «معاً للوقاية من مخاطر مسببات الحرائق والإجهاد الحراري في فصل الصيف»، 4186 عاملاً في 1201 منشأة صناعية في تسع مناطق صناعية بمدن منطقة الظفرة.

وتركز الحملة على محاور توعوية عدة منها نشر الممارسات السليمة المتبعة في تخزين المواد القابلة للاشتعال، وأهمية صيانة ومراقبة أنظمة مكافحة الحريق في المنشأة، وأهمية الصيانة الدورية للمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى آلية تخزين اسطوانات الغاز وكيفية تغطية التوصيلات أو التمديدات الكهربائية داخل المنشأة، والتأكيد على عدم استخدام المنشأة للسكن أو الطبخ أو للمعيشة، وعدم التدخين داخل المنشأة. كما تهدف الحملة إلى تعريف العاملين في المنشآت الصناعية بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري وأعراضه وطرق الوقاية منه بما يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتعزيز التواصل الإيجابي مع كل شرائح المجتمع ونشر الوعي الصحي وتطبيق قوانين ومعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع المواقع بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية.

وتتنوّع أنشطة الحملة ووسائلها التوعوية ما بين زيارات ميدانية للمنشآت في المناطق الصناعية، ونشر الوسائل والمنشورات التوعوية الإلكترونية عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورش افتراضية توعوية للعمال باللغة الإنجليزية والعربية والأوردو.

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