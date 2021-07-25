الامارات | توليد امرأة حامل في منزلها خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن توليد امرأة حامل في منزلها خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت آلام الولادة امرأة حاملاً في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، خلال وجودها في منزلها. وتوجهت مركبتا إسعاف إلى المنزل الكائن في مدينة خورفكان بالفجيرة، بعد ورود بلاغ بالواقعة إلى «الإسعاف الوطني».

وتسلم المهمة كادر نسائي تمكن من تسهيل ولادة الطفل بأمان، وقطع الحبل السري وتقديم الإسعافات اللازمة لكل من الأم وطفلها، ومن ثم نقلهما بحالة مستقرة إلى مستشفى خورفكان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودعا الإسعاف الوطني النساء الحوامل إلى إجراء زيارات منتظمة للطبيب، واتباع التعليمات المتعلقة بالموعد المتوقع للولادة، وعلاماتها، وأعراضها الحقيقية، للحدّ من احتمال مواجهة المخاض المفاجئ، وتجنب المخاطر المرتبطة بالولادة خارج المستشفى.

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