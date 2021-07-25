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الامارات | «الهوية» تطبّق إجراءات احترازية جديدة لاستقبال المتعاملين

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تطبيق تدابير وإجراءات احترازية جديدة لمتعامليها وزوّارها، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. وقالت إنه سيتعذر دخول المتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات إلى الهيئة ومراكزها، إلا في حالة الحصول على جرعتين من لقاحات «كوفيد 19» المعتمدة في الدولة، أو وجود نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة. ويشمل القرار الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، إذ يتعين أن تكون لديهم نتيجة سلبية لفحص «PCR» صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، ويستثنى من تطبيق القرار من هم دون سن الـ16 عاماً.

كما تعتمد الهيئة برنامج «الحصن» لإثبات نتيجة الفحوص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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