طقس الإمارات المتوقع غداً الأحد

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة الغبار والأتربة. وحركتها جنوبية غربية - شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند 15:22 والمد الثاني عند 01:34 والجزر الأول عند الساعة08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:19.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند 11:07 والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:01.