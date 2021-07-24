«موزة المزروعي» تحصد المركز الأول في مسابقة «أجمل مخرافة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب بدورته 17، عن أسماء الفائزين في مزاينة رطب بومعان (التي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، ومزاينة رطب الخنيزي (التي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم).

وأسفرت نتائج مزاينة رطب بومعان عن فوز ورثة المرحوم علي مصبح الكندي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني العبدة علي مرشد المرر، والمركز الثالث ميرة على مرشد المرر، المركز الرابع فاطمة سعيد محمد العريان، المركز الخامس قماشة سيف بطي المزروعي، وفي مزاينة رطب الخنيزي حصدت المركز الأول روضه مبارك مسباح المرر، وذهب المركز الثاني إلى سريعة عامر جديد المنصوري، وفي المركز الثالث محمد علي مرشد المرر، والمركز الرابع صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي، والمركز الخامس ميرة على مرشد المرر.

وأسفرت نتائج مسابقة أجمل مخرافة في مهرجان ليوا للرطب بدورته 17 عن فوز موزة مكتوم الفندي المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني مي سالم هادي سالم المنصوري، وفازت بالمركز الثالث فاخرة أحمد بليد المرر، المركز الرابع شمة إبراهيم سالم حمد المزروعي، المركز الخامس العبدة علي مرشد المرر، والمركز السادس مي عيسى محمد عيسى المزروعي، والمركز السابع وضحة مبارك محمد المنصوري، والمركز الثامن حمده راشد سلطان أحمد الهاملي، والمركز التاسع ضبابة جابر سلطان المرر، وفي المركز العاشر علياء راشد سلطان أحمد الهاملي.