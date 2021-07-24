الامارات | "الهوية" تطبق إجراءات احترازية جديدة على زوارها ‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوية" تطبق إجراءات احترازية جديدة على زوارها ‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن تطبيق تدابير وإجراءات احترازية جديدة لمتعاملي وزوار الهيئة، وذلك اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.

وقالت الهيئة، إنه اعتباراً من الأحد الموافق 1 أغسطس المقبل، وباستثناء موظفي الهيئة سيتعذر دخول المتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات إلى الهيئة ومراكزها إلا في الحالات التالية: المتعامل أو الزائر الحاصل على جرعتين من لقاحات «كوفيد 19» المعتمدة في الدولة، أو الذي لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة.

الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، على أن تكون لديهم نتيجة سلبية لفحص «PCR» صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا التعميم من هم دون سن 16 عاماً. كما تعتمد الهيئة برنامج «الحصن» لإثبات نتيجة الفحوصات.

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