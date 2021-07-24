الامارات | الإسعاف الوطني يساعد امرأة على الولادة في منزلها خلال العيد ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الوطني يساعد امرأة على الولادة في منزلها خلال العيد ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حوالى الساعة الثامنة مساءً من ثالث أيام عيد الأضحى، استجابت طواقم الإسعاف الوطني لبلاغ يفيد بوجود امرأة فاجأتها آلام الولادة في منزلها بمدينة خورفكان، الفجيرة.

‎ وعليه أرسل فريق العمليات مركبتي إسعاف إلى مكان البلاغ، لتصل بعد فترة وجيزة طواقم الإسعاف المكونة من المسعفين لطيفه الحنطوبي وعائشه السعدي وجونفري باسيس ومايكل سان جوان. ولخصوصية الحالة استلم المهمة الكادر النسائي، حيث أسهمت كل من عائشة ولطيفة في تسهيل ولادة الطفل بأمان، وقطع الحبل السري وتقديم الإسعافات اللازمة لكل من الأم وطفلها ومن ثم نقلهما بحالة مستقرة بمساعدة زملائهما إلى مستشفى خورفكان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



‎ وعبّر المسعفون عن سعادتهم الكبيرة في تقديم العون للأم ومساعدتها على الترحيب بمولودها الثاني في أيام عيد الأضحى المباركة، مؤكدين بأن كل من الأم وطفلها في صحة جيدة.

‎‏‎ويحث الإسعاف الوطني النساء الحوامل على الخضوع للزيارات المنتظمة للطبيب واتباع التعليمات من حيث الموعد المتوقع للولادة وعلاماتها واعراضها الحقيقية للحد من احتمال مواجهة المخاض المفاجئ وتجنب المخاطر المرتبطة بالولادة خارج بيئة المستشفى.

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