الامارات | شرطة الشارقة تستقبل 21 ألف مكالمة طارئة خلال عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تستقبل 21 ألف مكالمة طارئة خلال عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الخطة الأمنية الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والتي أعدتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بكافة مدن إمارة الشارقة، من الفترة من 19 وحتى 23 يوليو الجاري، بتسجيل الحوادث المرورية بالإمارة لصفر وفيات، وتعامل مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية مع 24 ألفاً و57 مكالمة هاتفية ما بين الطارئة، وغير الطارئة، بالتنسيق بكل كفاءة واستراتيجية، مع الجهات المختصة بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح مدير إدارة العمليات في شرطة الشارقة العقيد جاسم بن هدة، أن غرفة العمليات المركزية تلقت 24 ألفاً و57 مكالمة هاتفية على مستوى الإمارة خلال عطلة العيد، منها 21 ألفا و40 مكالمة هاتفية عبر الرقم /999/ المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 3017 مكالمة غير طارئة على الرقم /901/ والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع كافة المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة على وجه السرعة، بعد تقييمها من قبل المستجيب الأول، بهدف ضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

وأكد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة المقدم محمد علاي، نجاح الخطة المرورية التي وضعتها ونفذتها الإدارة، بمشاركة الوحدات المختلفة بشرطة الشارقة، من خلال تكثيف تواجد دورياتها الأمنية، والمرورية على مختلف المناطق، والأحياء السكنية وعلى الطرق والشوارع الداخلية والخارجية بالمدينة والمنطقتين الشرقية والوسطى، الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ «صفر» وفيات، مما اسهم ذلك في تحقيق أهداف القيادة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أماناً.

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