شراكة بين معرض أبوظبي الدولي للصيد والريف البريطاني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعلن كلّ من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومعرض The Game Fair في المملكة المتحدة، عن إبرام اتفاقية شراكة واسعة بين الحدثين الدوليين المميزين.

وتُقام الدورة الـ (18) من معرض أبوظبي للصيد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وتحت شعار «استدامة وتراث.. بروح مُتجددة». وبموجب اتفاقية الشراكة المذكورة، بات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الراعي الرئيس لمنطقة الصقارة في المهرجان العالمي الذي يُقام في الريف البريطاني الساحر هذا العام من 23 ولغاية 25 يوليو الجاري في مُقاطعة «وارويكشاير» وسط إنجلترا، وفي إطار هذه الشراكة الفريدة، سوف يُشارك منظمو The Game Fair بجناح يضم 10 شركات بريطانية بارزة بدءاً من الدورة القادمة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بدعم كبير من قبل الحكومة البريطانية لهذه المُشاركة الأولى من نوعها، وبما يعكس عراقة التراث البريطاني والعلاقات المميزة مع دولة الإمارات. يُذكر أنّ مهرجان The Game Fair، يُقام منذ عام 1958 بحضور دولي واسع، ويُشارك به هذا العام ما يزيد على 800 شركة وعلامة تجارية متخصصة في الرياضات الريفية، والرماية، وصيد الأسماك، والصيد بالكلاب، والفروسية، والصيد بالصقور، وأنماط الحياة القديمة، ويحضره سنوياً حوالي 115 ألف زائر خلال 3 أيام من عُشّاق الريف والصيد والتراث.

وأكد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي للصيد، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أهمية هذه الشراكة في إطار التبادل الثقافي بين الدول باعتباره عنصراً أساسياً في التطور الحضاري لمسيرة الإنسانية، وبما يُجسّد الصلات التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والتعاون المُثمر بينهما في مختلف المجالات.