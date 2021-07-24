صندوق الوطن يطلق «المبرمج الإماراتي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعلن صندوق الوطن، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن إطلاق المرحلة المتقدمة من مبادرة «المبرمج الإماراتي» التي تقام على مدار 10 أيام في الفترة من 25 يوليو لغاية 5 أغسطس، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة في مدارس منطقة الظفرة وجزيرة دلما، وذلك لإعداد وتأهيل جيل من المبرمجين الإماراتيين.

وتشتمل هذه المرحلة من «المبرمج الإماراتي» على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات متطورة وخبرات متقدمة في لغة البرمجة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وتفوقهم المهني المستقبلي من خلال تحسين مستوى معرفتهم وإتقانهم لعدد من لغات البرمجة السائدة والأكثر انتشاراً على مستوى العالم، بما فيها لغة «بايثون» التي تعتبر الأكثر طلباً، ولغات مثل «جافا» و«جافا سكريبت» الأكثر استخداماً.

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن:«يشهد العالم تطوراً تكنولوجياً وتحولاً رقمياً جعل من المهارات الرقمية عناصر أساسية لتعزيز التنافسية والجاهزية لسوق العمل في المستقبل، والمرحلة هذه من مبادرة «المبرمج الإماراتي» تنسجم مع نموذج عملنا المستمد من نهج راسخ في دولتنا وتوجيهات قيادتنا لإعداد جيل مواهب تمتلك القدرة المعرفية والمهارات التكنولوجية التي تجعلها جاهزة للدخول في سوق العمل الناشئة مع التقدم التكنولوجي، ولديها القدرة على مواكبة تطوراته لتواصل مسيرة التقدم التي تشهدها دولتنا على الصعد كافة».