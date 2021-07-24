إقبال لافت على مسابقات «الذيد للرطب»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

يشهد مهرجان الذيد للرطب في جديد دورته الخامسة التي انطلقت أمس الأول الخميس، إضافة جائزتين جديدتين إلى باقة جوائز مسابقات المهرجان السبعة التي رصدت لها غرفة تجارة وصناعة الشارقة مليونا و500 ألف درهم بدعم من القيادة الرشيدة، وهما جائزة مسابقة المانجو المحلي والمتنوع وجائزة التين الأصفر والأحمر، التي خصصت لها اللجنة التنظيمية جناحاً لعرض منتجات موسم 2021، إلى جانب فتح باب المشاركة بهما في اليوم الرابع من المهرجان لتكريم الفائزين بهما إلى جانب الكثير من الجوائز الأخرى.

وشملت فعاليات اليوم الأول من المهرجان الذي تنظمه غرفة الشارقة بمشاركة العشرات من ملّاك النخيل والمزارعين وعدد من الجهات الرسمية المعنية بزراعة النخيل استقبال عدد كبير من المتقدمين لمسابقة مزاينة رطب الخلاص التي انقسمت إلى مزارع مناطق الإمارات الشمالية ومزارع مناطق إمارتي دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى مسابقة مزاينة أكبر عذج عام لوزن 35 وما فوق خرايف، في حين شهد اليوم الثاني استقبال المتقدمين إلى مسابقات مزاينة رطب الخنيزي، ومسابقة مزاينة رطب الشيشي العام، فيما سيتم خلال اليومين الثالث والرابع استقبال المتقدمين لمسابقات مزاينة النخبة عام، والليمون، ومسابقة أجمل مخرافة للنساء فقط، ومسابقة مزاينة الحسيل.

وشهدت فعاليات المهرجان ومنصات العرض المشاركة والبالغ عددها 23 منصة، إقبالاً غير مسبوق من المزارعين وملّاك النخيل من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة والزوار في اليومين الأول والثاني، وسط أجواء من الفرح والبهجة بهذا الحدث الذي عكس شعار الدورة الخامسة «أصالة الماضي وشموخ الحاضر»، حيث استمتع الزوار بالفقرات التراثية والمنتجات اليدوية المحلية، فضلاً عن متابعة حسابات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على المفاجآت والسحوبات على حزمة من الجوائز القيمة.

تعزيز مكانة شجرة النخيل

وقال محمد مصبح الطنيجي منسق عام المهرجان: إن «مهرجان الذيد للرطب» غدا واحداً من أهم الفعاليات السنوية التي تحظى باهتمام كبير من قبل مزارعي النخيل في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة، نتيجة للدور الهام التي يلعبه في تحسين جودة المنتج المحلي من الرطب وتنوعه بفضل المسابقات التي يتم إطلاقها وتطويرها كل دورة، وهذا السبب الرئيس في اهتمام غرفة الشارقة الدائم بمضاعفة قيمة الجوائز سنوياً وإضافة مسابقات جديدة ومتنوعة تساهم في التشجيع على تعزيز مكانة شجرة النخيل والتحفيز على زراعتها.

معايير المسابقات

حدّدت اللجنة التنظيمية للمهرجان مواصفات الرطب ومعايير للمسابقات وضعتها لجنة التحكيم التي تتكون من نخبة من المزارعين والخبراء بالرطب وأصنافه والفواكه، ومن أبرزها أن يكون الرطب في مرحلة النضج المناسبة، وألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، وأن يخلو الرطب من الإصابة الحشرية ومن الحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلفاتها ومن أية عيوب ظاهرة أو رائحة أو طعماً غير طبيعيين أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب، وأن يكون حجم الرطب مناسباً وأن لا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج.

ويفتتح مركز إكسبو الذيد أبوابه لزوار المهرجان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً، في حين يتم استقبال طلبات التقدم للمسابقات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.