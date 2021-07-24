60 % الإنجاز بمشروع مساكن «حي التسامح 2» في أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

أنجزت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، أكثر من 60% من مشروع مساكن «حي التسامح 2»، الذي يقع في منطقة السلمة، ويضم 78 مسكناً مخصصاً للمواطنين.

وأكد راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، أنه من المتوقع إنجاز المشروع، خلال الربع الأول من العام المقبل، والذي يضم حديقة وممشى ومتاجر وخدمات عامة، بتكلفة نحو 50 مليون درهم، مؤكداً أن المؤسسة حددت اشتراطات للفئات المستحقة للمسكن، وسيتم دراسة الحالات وعرضها على اللجنة.

وقال إن هذا المشروع السكني يعد الثاني، تنفذه المؤسسة في الإمارة، ويقع في منطقة السلمة بجانب «حي التسامح 1» على مساحة تبلغ 52293 متراً مربعاً، ويضم نماذج سكنية موحدة من حيث الحجم والطراز المعماري، وتتكون الفيلا من «أرضي وأول» بمساحة 315 متراً مربعاً، وتضم 5 غرف ومطبخاً ومجلساً وموقفين مظللين للسيارات.

وأضاف راشد الحمر، أن الحي يتميز بتصميم معماري بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق، مستوحاة من المساكن التراثية تم تصميمها بطابع حديث، ما يضفي جمالية تمزج بين أصالة التراث الإماراتي والتطور العمراني في تناسق يميز هذا الحي السكني، ويجعله أحد أجمل الأحياء السكنية في الإمارة، لافتاً إلى أنه تم تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء، مع مراعاة طبيعة الأسر المواطنة لضمان تحقيق السعادة للمستفيدين من المساكن.