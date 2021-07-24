«بلدية دبي» تختبر سلامة منتجات رعاية الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

أعلن المهندس أمين أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي عن تطوير فحص جديد لمنتجات رعاية ومعدات الشرب الخاصة بالأطفال باستخدام أحدث التقنيات المخبرية، والكفاءات الفنية الخبيرة، مشيراً إلى أن هناك مخاطر محتملة نتيجة استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات مثل الاختناق بسبب الأجزاء الصغيرة ونقص فتحات التهوية وحساسية الجلد والتأثير على الأنظمة الهرمونية للطفل.

وقال لـ«الاتحاد»: يشمل الفحص المطور في المختبر الفحوصات الكيميائية، وتشمل فحص المعادن الثقيلة، فحص مركب بيسفينول A، فحص مركبات مضادة الأكسدة، وفحص المركبات المتطايرة، والفحوصات الفيزيائية، وتشمل فحص السلامة العامة وفحص المتطلبات الفيزيائية كقوة التحمل، وأيضاً فحص أجزاء اللهاية كالمقبض والسدادة والغطاء.

وأضاف أن مختبر دبي المركزي يقدم عدداً من الاختبارات التي تخدم منظومة الرقابة الغذائية على السلع الواردة للدولة، والتي تقوم بالرقابة المستمرة على الأغذية بالمنافذ والأسواق، موضحاً أنه بجهود فريق من المختصين والخبراء وذوي المهارة والكفاءة في المجال التكنولوجي، طورت إدارة مختبر دبي المركزي أحدث الخدمات الريادية في مختلف المجالات.

وقال يوفر قسم مختبرات المواد الاستهلاكية والسلع خدمات فحص نوعية تشمل عينات المواد الاستهلاكية على اختلافها لضمان حماية المستهلك والحفاظ على سلامته، بالإضافة إلى عينات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتأكد من جودة مواصفات هذه الأحجار ونقاوة المعادن وصحة بيانات الدمغة، كما أن هذه الخدمة تقدم تقرير نتائج الفحوص المخبرية الكيميائية وفحوص الأحياء المجهرية الدقيقة وفحوص الحلال أو فحوص السلامة الكيميائية والميكانيكية والفيزيائية والجودة وقابلية الاشتعال، لمختلف عينات المواد الاستهلاكية سواء لمستحضرات التجميل أو ألعاب الأطفال أو النسيج وغيرها، وذلك بهدف التأكد من مطابقتها المواصفات القياسية العالمية لحماية المستهلك والحفاظ على سلامته.