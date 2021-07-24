«ومضات إيجابية» في محاضرة بشرطة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي محاضرة بعنوان «ومضات إيجابية»، قدمها اللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام لمجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع، وذلك بنادي ضباط شرطة دبي، وبحضور منتسبي الخدمة الوطنية وجمع من الضباط والمسؤولين.

وتأتي المحاضرة ضمن النشاطات العديدة التي تقدمها مبادرة الروح الإيجابية لتوعية الشباب والنشء نحو تعزيز الصفات الإيجابية في الشخصية، والتفكير الإيجابي، وتمكين القدرات وتوجيهها بالصورة الأمثل التي تعود عليهم بالفائدة والمنفعة.

وتحدث اللواء المري حول العديد من المداخل من أهمها: كيفية استخدام العقل في صناعة الأهداف الإيجابية، ومفهوم العقل الواعي والعقل الباطن وكيفية برمجته، وصفات العقل الباطن وطرق التحكم في العقل الواعي، إلى جانب كيفية تحفيز النفس وطرق التحفيز والعديد من المداخل التي جاءت في سياق المحاضرة.

يذكر أن مبادرة الروح الإيجابية تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم، وتتضمن المبادرة العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة، وتقاليد مجتمعنا الأصيلة التي تسهم في تنشئتهم.