الامارات | "زايد الانسانية" تنفذ برنامج "أضاحي العيد" داخل وخارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "زايد الانسانية" تنفذ برنامج "أضاحي العيد" داخل وخارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية برنامج "أضاحي العيد" داخل الدولة وخارجها حيث استفادت منه 255 أسرة بواقع 435 فردا بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل أرباب الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل خاصة في ظل الحالة الطارئة لجائحة كوفيد-19 والآثار الصحية والاجتماعية الناتجة عنها.

وقال مدير عام المؤسسة حمد سالم بن كردوس العامري إنه وبناء على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة دأبت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على تنفيذ برنامجها الخيري بتقديم مساعداتها من لحوم الأضاحي للأسر المتعففة وذلك في إطار الأهداف الإنسانية والخيرية التي تعمل المؤسسة على تنفيذها طوال العام من خلال تقديم مساعدات على اختلاف أشكالها الصحية والتعليمية والاجتماعية حرصا منها على تحمل مسؤوليتها المجتمعية ومن أجل رعاية الشرائح الاجتماعية ومساعدتها على توفير حياة كريمة.

وأضاف أن هذا البرنامج يؤكد على القيم النبيلة التي اعتاد عليها أهل الامارات في تآلفهم وتعاونهم وتكافلهم لبعضهم البعض خاصة في مناسبات الأعياد ..سائلا الله تعالى أن أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات صاحب وقف المؤسسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

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