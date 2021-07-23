الامارات | "عمليات شرطة أبوظبي" تتلقى 38 ألف مكالمة خلال عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن "عمليات شرطة أبوظبي" تتلقى 38 ألف مكالمة خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقي مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي 38 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر رقم الطوارئ 999 على مستوى إمارة أبوظبي (أبوظبي - العين - الظفرة).

وأوضح مدير إدارة العمليات العميد ناصر سليمان المسكري أن معظم المكالمات لحوادث مرورية تتنوع بين البسيطة والازدحام المروري أو بعض الحالات الطارئة لافتاً إلى أن فرق العمل على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات ، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت .

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في "مراكز القيادة والتحكم بالإمارة ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وحث الجمهور على التواصل مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها في جميع الأوقات، مشيرا إلى أن كوادر إدارة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفي مختلف المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

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