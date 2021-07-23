الامارات | "الوطني للأرصاد": هزة أرضية بقوة 4.6 درجة جنوب إيران.. ولا تأثير على الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد": هزة أرضية بقوة 4.6 درجة جنوب إيران.. ولا تأثير على الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"، صباح اليوم، هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في جنوب ايران الساعة 08:38، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأكد المركز الوطني للأرصاد - في بيان له - أن الهزة الأرضية غير محسوسة في الدولة وليس لها أي تأثير.

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