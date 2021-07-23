اخبار الخليج / اخبار الإمارات

كبار قادة القوات المسلحة يهنئون «قوات الواجب» المتواجدة بالسعودية بعيد الأضحى

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وام)

قام عدد من كبار قادة القوات المسلحة بزيارات لوحدات قوات الواجب من قواتنا المسلحة المتواجدة بالمملكة العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
فقد قام كل من اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية، واللواء الركن طيار سعيد آل علي قائد الطيران المشترك، واللواء الركن خليفة الهاملي قائد قوة الاحتياط، بزيارات لقوات الواجب من قواتنا المسلحة العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. 
وتبادل قادة القوات المسلحة مع ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات. 
ونقل قادة القوات المسلحة تهاني القيادة الرشيدة وتمنياتها لقوات الواجب التوفيق والسداد في مهامهم وواجباتهم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا