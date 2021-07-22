طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحيانا نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ممطرة أحياناً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة. وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 13:44 والمد الثاني عند 00:05، والجزر الأول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:36.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 09:42 والمد الثاني عند الساعة 20:37، والجزر الأول عند الساعة 15:25 والجزر الثاني عند الساعة 03:29.