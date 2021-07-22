الامارات | ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخة مريم بنت على بن راشد المعلا

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخة مريم بنت على بن راشد المعلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور لها الشيخة مريم بنت على بن راشد المعلا أرملة المغفور له الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ووالدة كل من الشيخ محمد وصلاح بن سلطان بن أحمد المعلا التي وافتها المنية ظهر اليوم.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم .. "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو حاكم عجمان المغفور لها الشيخة المغفور لها الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا التي وافتها المنية ظهر اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وإلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

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