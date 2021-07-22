الامارات | ديوان حاكم أم القيوين ينعي الشيخة مريم بنت على بن راشد المعلا

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم أم القيوين ينعي الشيخة مريم بنت على بن راشد المعلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها الشيخة مريم بنت على بن راشد المعلا أرملة المغفور له الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ووالدة الشيخ محمد وصلاح بن سلطان بن أحمد المعلا التي وافتها المنية ظهر اليوم.

وفيما يلى نص البيان..

" بسم الله الرحمن الرحيم ".. يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتى " صدق الله العظيم "..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها باذن الله تعالى الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا التي وافتها المنية ظهر اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة وأن يرحمها بواسع رحمتة ورضوانة وان يسكنها فسيح جناتة.. إنا لله وإنا إليه راجعون "

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