الامارات | «صحة أبوظبي»: الغذاء الصحي يسرع التعافي من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي»: الغذاء الصحي يسرع التعافي من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دراسة أجرتها دائرة الصحة في أبوظبي بأن اتباع أسلوب حياة صحي يسهم في تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض عموماً، وضد الأعراض المرافقة للإصابة بفيروس (كوفيد-19) خصوصاً، مؤكدة على أهمية اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمركبات الفينولية النشطة، مع تجنب الأطعمة المصنعة، إضافة إلى ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية باستمرار، والحرص على الحصول على النوم الكافي وتجنب العادات غير الصحية كالتدخين.

وذكرت الدراسة أن هناك ارتباطاً كبيراً بين النظام الغذائي وسرعة تعافي الأفراد المصابين بفيروس كورونا، وعدد أيام إقاماتهم في المستشفيات لعلاج الأعراض المصاحبة للفيروس، لافتة إلى أن المرضى الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً تكون مدة إقامتهم في المستشفى أقل مقارنةً بأولئك الذين لا يتبعون نظاماً غذائياً صحياً، ومن ثم فإن اتباع نظام غذائي صحي يعد أمراً مهماً للغاية خلال جائحة (كوفيد -19)، لأن ما يستهلكه الجسم من غذاء يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على مكافحة الأمراض والتعافي منها.

وأفادن الدراسة بأن جائحة (كوفيد-19) تسببت في كثير من التغييرات في الحياة اليومية للأشخاص في جميع أنحاء العالم، لكنها نبّهت إلى أهمية حرص الأفراد على تبني أسلوب حياة صحي من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل مستمر لتقوية المناعة والوقاية من الامراض بشكل عام ومن شدة الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا بشكل خاص.

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