بلدية الظفرة تنجز ممشى مبرد بـ "الرذاذ" في مدينة زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - أكملت بلدية منطقة الظفرة إنشاء ممشى مبرد بـ "الرذاذ" في حوض غرب 3 بمدينة زايد، حيث يتميز المشروع بمواصفات تبخير المياه المبردة بالإضافة إلى تزويده بحساسات لاستشعار الحركة مع المؤقت الزمني لضمان كفاءة التشغيل.

وتستكمل البلدية أعمال توفير مجمعات الأجهزة الرياضية على طول الممشى تمهيدا لافتتاحه أمام الجمهور، حيث يتضمن الممشى 70 وحدة إنارة و54 شجرة مضاءة بالإضافة إلى 1400 رشاش للمياه.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.