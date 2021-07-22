ليوا للرطب يستأنف الفعاليات ويستقبل المشاركات اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - ليوا، الظفرة (الاتحاد)

يستأنف مهرجان ليوا للرطب الفعاليات واستقبال المشاركات اليوم، وأعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن تعديل شروط المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية ضمن المهرجان بدورته الـ17، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، لتشمل المزارع من مساحة 15 ألف متر (15 دونماً)، وذلك تقديراً لاهتمام المزارعين بمزارعهم وتشجيعهم على تطويرها ولفتح باب المنافسة أمام أكبر عدد من المشاركين.

عبيد المزروعي

قال عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة المشاريع والتخطيط باللجنة: إن تعديل الشروط شمل مساحة المزرعة المراد المشاركة بها في مسابقة المزرعة النموذجية، حيث تم تخفيضها لتصبح 15 ألف متر (15 دونماً) عوضاً عن ما كان سابقاً 22 ألفاً و500 متر (22.5 دونم)، حيث إن هناك اهتماماً واسعاً من قبل أصحاب المزارع بمزارعهم، وإن كثيراً منها يرتقي لمستوى المنافسة في المسابقة، وعليه رأت اللجنة المنظمة ولجان التحكيم فتح المجال أما أكبر عدد من أصحاب المزارع بالمشاركة.

وأوضح المزروعي أن مسابقة المزرعة النموذجية تأتي دعماً لأصحاب المزارع في محاضر ليوا الشرقية والغربية ومدن الظفرة، وتشجيعهم على الاهتمام بها، إلى جانب نشر ثقافة نظافة المزرعة وترشيد استهلاك المياه، وغيرها من المعايير التي تساهم في تطوير قطاع الزراعة بمنطقة الظفرة.

وأضاف المزروعي أن شروط المشاركة تتضمن أن تشتمل المزرعة على النخيل وغيره من الأشجار بالقدر الذي يتماشى مع مساحة الأرض، مضيفاً أن هناك عدداً من معايير التقييم للمسابقة ومنها: النظافة العامة للمزرعة، استخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، الالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، أن تكون المزرعة محدَّدة بسُور وبوابة، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى مثل: توفير سكن ملائم للعمال، توفير أماكن تخزين للمنتجات الزراعية، توفير أماكن تخزين للمدخلات الزراعية (مثل المبيدات والأسمدة وغيرها)، وتوفير أماكن لمُخلَّفات المزرعة.

وأشار عبيد خلفان المزروعي إلى أن مسابقة المزرعة النموذجية تضم ثلاث فئات هي: (المحاضر الشرقية، المحاضر الغربية، مدن الظفرة)، وتقدم 15 جائزة (بواقع 5 جوائز لكل فئة) بقيمة إجمالية تبلغ مليونين ومائتين وخمسين ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على جائزة نقدية قيمتها 300 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 120 ألف درهم، والرابع 90 ألف درهم، والخامس 60 ألف درهم، حيث سيتم إعلان نتائجها آخر يوم بالمهرجان بتاريخ 25 يوليو الجاري.

وأكد مدير المهرجان أنّ مهرجان ليوا للرطب يعتبر مناسبة مهمة ينتظرها أصحاب المزارع في دولة الإمارات بشكل عام وأهالي منطقة الظفرة بشكل خاص، لما يتركه هذا الحدث من أثر عظيم لدى أبناء دولة الإمارات ومساهمته في تشجيع المجتمع للحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها من جانب، وتطوير البنية التحتية للمزرعة والأساليب الزراعية فيها وتنوع المزروعات.

يستأنف مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17، مسابقاته بعد توقفه لثلاثة أيام بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ويبدأ استقبال مشاركات المتسابقين اليوم الخميس 22 يوليو الجاري من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً، وذلك في موقع المهرجان بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، في ما تستمر المسابقات لغاية 25 يوليو الجاري.

وتشهد الأيام الأربعة المقبلة من 22 ولغاية 25 يوليو الجاري 10 مسابقات خصص لها 168 جائزة، موزعة على مزاينات رطب الخنيزي وبومعان والخلاص (شوط مفتوح) والخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين والفرض (شوط مفتوح) والفرض المخصصة لمزارع منطقة العين وليوا لنخبة الرطب والظفرة لنخبة الرطب، بالإضافة إلى مسابقة أجمل مخرافة رطب وإعلان نتائج المزرعة النموذجية (المحاضر الشرقية، المحاضر الغربية، مدن الظفرة).

الرعاة

يحظى المهرجان بدعم ورعاية شركاء النجاح من مؤسسات وطنية، وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي للمهرجان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وراعي التواصل المجتمعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والداعمون (دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - مستشفيات الظفرة، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة سيكيورتيك، شركة الفوعة، الاتحاد النسائي العام، الغدير للحرف الإماراتية والشريك الإعلامي قناة بينونة. وكانت فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17 قد انطلقت يوم 15 يوليو الجاري، واقتصرت على مسابقات الرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة، وبدون زوار حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين في ظل الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وتقوم اللجنة المنظمة لـ«مهرجان ليوا للرطب» بتطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على المشاركين واللجان المشرفة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بإمارة أبوظبي، حيث يتوجب على المشاركين إبراز شهادة تطعيم كوفيد- 19 مع إبراز نتيجة سلبية عبر تطبيق الحصن بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وسيتم استلام المشاركات وفق مسار خاص للسيارات يمر بعدة مراحل، ويتم التواصل بين المشارك والعاملين عبر مكبرات الصوت وبوجود عازل زجاجي.

الخنيزي

سيشهد اليوم إقامة مزاينة رطب الخنيزي وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، مزاينة رطب بومعان (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، مسابقة أجمل مخرافة رطب (10 جوائز بقيمة 54 ألفاً و500 درهم). أما يوم غد الجمعة فستقام مزاينات رطب الخلاص (شوط مفتوح) وخصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين (25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم)، رطب الفرض (شوط مفتوح) وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، رطب الفرض المخصصة لمزارع منطقة العين (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم).

وستقام يوم السبت (24 يوليو) مسابقة ليوا لنخبة الرطب، والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل عن 15 نوعاً مختلفاً من الرطب ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كيلوغرامات.

أما يوم الأحد المقبل (25 يوليو الجاري) فسيشهد مسابقة الظفرة لنخبة الرطب والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل 20 نوعاً مختلفاً من الرطب ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كيلوغرامات، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بمسابقة المزرعة النموذجية.