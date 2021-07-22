تأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي في الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، وتشمل أجزاء مختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بامتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق وذلك من اليوم وحتى 18 يوليو الجاري.

وسيؤدي ذلك إلى تكون وتطور بعض السحب الركامية المحلية بالإضافة إلى تدفق السحب من الشرق، لتتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً مع السحب الركامية خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة على فترات.

وأوضح المركز، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، أن الرياح المثيرة للغبار والأتربة ستنشط ما قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. سيكون البحر متوسط الموج ويضطرب أحياناً خلال هذه الفترة في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد المركز، في ختام بيانه، أنه يراقب ويتابع هذه الحالة لرصد التحديثات.