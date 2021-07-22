مهرجان الرطب ينطلق اليوم في «إكسبو الذيد»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان الذيد للرطب»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد، بمشاركة العشرات من مزارعي النخيل من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة.

ويحفل المهرجان هذا العام بالأجواء التراثية وبالمسابقات التنافسية بين ملاك النخيل والمزارعين في عرض مختلف أصناف الرطب من إنتاج موسم 2021، التي رصدت لها غرفة الشارقة هذا العام بدعم وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جوائز قيمة تبلغ قيمتها مليوناً و500 ألف درهم في إطار سعي الغرفة لمضاعفة الاهتمام بالنخيل، والمساهمة في دعم الملاك والمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي.

مواصفات ومعايير

حدّدت اللجنة التنظيمية للمهرجان مواصفات الرطب ومعايير المسابقة، ومن أبرزها أن يكون الرطب في مرحلة النضج المناسبة، وألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، وأن يخلو الرطب من الإصابة الحشرية ومن الحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلفاتها ومن أية عيوب ظاهرة أو رائحة أو طعم غير طبيعيين أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب، وأن يكون حجم الرطب مناسباً، وألا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وألا يقل وزن الرطب المشارك عن 3 كلغ في الأصناف الفردية ويتم تسليمه في «مخرافة»، في حين على المشارك في فئة النخبة أن يشارك بأربعة أصناف بوزن أربعة كلغ لكل صنف، وألا يكون من ضمنها الأصناف المشاركة في الأصناف الفردية، وأن يرضى المشارك بقرارات لجنة التحكيم. وأكدت اللجنة التنظيمية للحدث أن زوار المهرجان سيكونون على موعد جديد من الأجواء التراثية والاحتفالية التي تعكس إرث الأجداد وأصالة التراث الإماراتي وعشق المزارع لأرضه وتعلقه بها واهتمامه بشجرة النخيل وحرصه على تجويد أصنافه، وأن الحدث سيشكل فرصة للعائلات والزوار لخوض تجربة مميزة لعيش عراقة الماضي والحاضر الزاهر. ويفتتح إكسبو الذيد أبوابه لزوار المهرجان يومياً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة العاشرة ليلاً، ويُعتبر مهرجان الذيد للرطب الذي انطلقت دورته الأولى في عام 2016 أحد أبرز المبادرات الاقتصادية والسياحية والتراثية والترويجية المدرجة على خارطة فعاليات غرفة تجارة وصناعة الشارقة السنوية، الرامية لدعم مسيرة التنمية في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة عبر تعزيز موقع الذيد في قطاع الثروة الزراعية وترسيخ مكانتها وتحديداً في مجال زراعة النخيل التي تشتهر بتنوع وجودة أصنافه.

مسابقات جديدة

تشهد الدورة الخامسة إدخال مسابقتين جديدتين إحداهما مسابقة للمانجو المحلي والمتنوع وأخرى للتين الأصفر والأحمر، بالإضافة إلى مسابقة مزاينة الرطب التي تشتمل على الخلاص والخنيزي والشيشي ونخبة الإمارات ونخبة الذيد، ومسابقة تمر الحسيل (النغال) وأكبر عذج والليمون المحلي وأجمل مخرافة للرطب مخصصة للنساء فقط، ويشترط للدخول للمسابقات أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي للدولة، وأن يقدم المشارك من الإمارات الشمالية رطباً من إنتاج مزرعة أو حديقة منزله، والمشارك من إمارتي أبوظبي ودبي من إنتاج مزرعته مع ضرورة إبراز المستندات عند التقديم للتسجيل وأداء القسم للجميع وزيارة بعض المزارع.