أمطار غزيرة جنوب العين

ابوظبي - سيف اليزيد - محمد البلوشي (العين)

شهدت مناطق جنوب مدينة العين عصر أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العراد والوقن والقوع وطريق أم الزمول، مصحوبة برياح مغبرة عمت المنطقة.

بدأ تساقط الأمطار في المناطق الحدودية، ومن ثم منطقة العراد طريق العين الوقن وبعدها شملت مناطق الوقن وطريق أم الزمول، حيث أدت إلى انخفاض درجة الحرارة لما دون 25 درجة مئوية. واستمرت الأمطار باتجاه مناطق الظفرة التي شهدت هطول أمطار غزيرة مع برد، وتعتبر من الحالات النادر حدوثها في فصل الصيف. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ممطرة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 – 25 كلم/س وتصل إلى 40 كلم/س.