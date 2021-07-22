محمد بن زايد ورئيس الجزائر يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة، اليوم خلال اتصال هاتفي، أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده على البلدين بالخير واليُمن والبركات.

ونقل سموه إلى فخامة رئيس الجزائر، تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بهذه المناسبة المباركة وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق دوام الخير والازدهار.

فيما حمل فخامته، سموه تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته له بالصحة والعمر المديد ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والرفعة.

وبحث سموه والرئيس الجزائري علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.