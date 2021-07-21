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الامارات | «الأرصاد»: فرصة لتكون سحب ركامية ممطرة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحيانا نهاراً، وفرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ممطرة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42 والثاني عند الساعة 23:18 والجزر الأول عند الساعة 16:43 والثاني عند الساعة 06:48، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون متوسطا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والثاني عند الساعة 19:38 والجزر الأول عند الساعة 14:26 والثاني عند الساعة 02:37.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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